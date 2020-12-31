Son dakika ekonomi: Yurtiçi Kargo'dan futbol sever çocuklara imzalı forma

Yurtiçi Kargo ve Fanatik gazetesinin düzenlediği yarışmanın sonucunda, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzon spor'un oyuncularına ve teknik adamlarına imzalatılan formalar, Yurtiçi Kargo tarafından minik spor severlere ulaştırıldı.

Yurtiçi Kargo'dan yapılan açıklamaya göre, Yurtiçi Kargo ve Fanatik gazetesinin iş birliği ile düzenlenen yarışmanın sonuçları belli oldu.

Yarışma, dört büyükleri tutan birer çocuğun hayalini gerçeğe dönüştürdü. Fanatik gazetesi tarafından Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un oyuncularına ve teknik adamlarına imzalatılan formalar, Yurtiçi Kargo tarafından minik spor severlere ulaştırıldı.

Salgın sebebiyle spor etkinliklerinden uzak kalan minikler, Yurtiçi Kargo'nun ulaştırdığı imzalı formalarla büyük bir sevinç yaşadı. Dört büyüklerin imzalı formalarını Fanatik Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yalçın Uygun'dan teslim alan Yurtiçi Kargo Avrupa Bölge Müdürü Salih Kayıkçıoğlu, Trabzon, Mardin, Gaziantep ve İstanbul'daki miniklere hediyelerini ulaştırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beşiktaş formasını kazanan Halil İbrahim Süer, forma eline ulaştığında çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Özellikle Sergen Yalçın'ın da formada imzasını görünce çok şaşırdım. Mutluluktan nutkum tutuldu. Bu zamana kadar aldığım en unutulmaz yılbaşı hediyesiydi." ifadelerini kullandı.

Galatasaray formasını Evren Demirtaş ise, "Galatasaray takımını çok seviyorum. Dolayısıyla bu imzalı formaya sahip olmak beni çok mutlu etti ve çok heyecanlandırdı. Formanın üzerinde Fatih Terim imzası ise beni çok duygulandırdı." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe formasını kazanan Alya Sevinç, "Formamızı giyip babamla birlikte tribünlere gidip maçları izleyeceğimiz günleri sabırsızlıkla bekliyorum. Bu forma ve Fenerbahçe babadan miras bana." değerlendirmesinde bulunurken, Trabzonspor formasını kazanan Emre Bekaroğlu ise "Hayatımda hiç bu kadar heyecanlanmamıştım. Daha önce hiç imzalı formam olmamıştı. O yüzden ilk formam kadar kıymetli." ifadelerini kullandı.