Son dakika! Ekonomik krizle boğuşan Lübnan'daki bir hastanede çalışanlar greve gitti - Son Dakika

Lübnan'ın güneyindeki Nebih Berri Devlet Hastanesi çalışanları ekonomik kriz nedeniyle kötüleşen yaşam koşullarına tepki amacıyla süresiz iş bıraktı.

Sağlık çalışanlarının kararı, Lübnan'da greve girmek isteyen memurlara ait bilgilendirme platformu "İzleme Komisyonu" tarafından yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamada, Nebatiye kentinde bulunan Nebih Berri Devlet Hastanesi çalışanlarının, maaşlarında iyileştirme yapılmamasını ve her geçen gün köüteleşen ekonomik koşulları protesto etmek için süresiz greve gittikleri ifade edildi.

"Çalışanların maaşı, enflasyon ve yakıt fiyatlarının artması nedeniyle şu anda sadece bir haftalık temel ihtiyaçların karşılanmasına yetmektedir." ifadelerine yer verilen açıklamada, hastane çalışanlarının bu şartlar altında işe devam edemeyecekleri belirtilerek halktan özür dilendi.

Lübnan'da 2019'den beri devam eden ekonomik kriz nedeniyle yerel para birimi yüzde 90'dan fazla değer kaybetti, ayrıca resmi olmayan verilere göre son 2 yıl içinde yaklaşık yüzde 700'lük bir enflasyon yaşandı.

Ülkede acil ve zorunlu işlemler dışında kamu çalışanlarının 4 Kasım'da, maaşlarında iyileştirme yapılması talebiyle süresiz grev başlattığı açıklanmıştı.

Halihazırda birçok kamu çalışanı sadece çarşamba günleri işe gelirken, diğer günler ise grev nedeniyle bakanlıklar hizmet veremiyor.