Son dakika! Eksim Holding, Yolcu360'a 6 milyon dolar yatırım yaptı - Son Dakika

Son dakika! Eksim Holding, Yolcu360'a 6 milyon dolar yatırım yaptı

28.04.2021 15:03
Son dakika! Eksim Holding, Yolcu360'a 6 milyon dolar yatırım yaptı, System.String[]

Son dakika haberi... Eksim Holding'e bağlı Eksim Ventures araç kiralama platformu Yolcu360'a 30 milyon dolar değerleme ile hisselerinin yüzde 20'si karşılığında 6 milyon dolarlık "Seri A Yatırımı" gerçekleştirdi.

Eksim Holding'e bağlı Eksim Ventures araç kiralama platformu Yolcu360'a 30 milyon dolar değerleme ile hisselerinin yüzde 20'si karşılığında 6 milyon dolarlık "Seri A Yatırımı" gerçekleştirdi.

Eksim Holding'in girişimcileri desteklemek için kurduğu Eksim Ventures'ın, Yolcu360'a yaptığı yatırıma ilişkin çevrim içi bir basın toplantısı düzenlendi. Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli'nin küçük bir sağlık sorunu nedeniyle katılamadığı toplantıya, Eksim Holding Strateji ve İş Geliştirme Başkanı Uğur Mutluhan Oruncak ve Yolcu360 Üst Yöneticisi (CEO) Umut Yıldırım katıldı.

Oruncak, toplantıda yaptığı konuşmada, Eksim Holding'in temellerinin 1986 yılında atıldığını ve un ve gıda ile başlayan yolculuklarının enerji sektörüyle devam ettiğini dile getirdi.

Eksim Holding'in en büyük yatırım alanının enerji olduğunu aktaran Oruncak, 20'den fazla iştirakleriyle 7 binden fazla kişiye istihdam sağladıklarını ve Türkiye'nin çok zorlu coğrafyaları da dahil birçok yerinde faaliyet gösterdiklerini bildirdi.

"Yolcu360'ın iş modelini çok beğendik"

Oruncak, teknolojiyi ve yenilikçi fikirleri destekleyen bir iş modeline inandıklarını belirterek, Yolcu360'ın iş modelini de bu sebeple çok beğendiklerini söyledi.

Şirketin iş yapış kültürünü de etkileyici bulduklarını belirten Oruncak, "Son derece iş odaklı ve adanmış bir ekip kültürü gördük. Bu kültürü oluşturmuş bir ekibi finansal olarak desteklemek bize çok uygun geldi. Yolcu360'ın araç kiralama sektöründe Türkiye ve dünyada lider olma hedefine destek vermek istiyoruz." diye konuştu.

Eksim Holding'in geleceğin sektörlerine yatırım için geçtiğimiz aylarda kurduğu Eksim Ventures'ın yeni yatırım arayışlarıyla ilgili de bilgi veren Oruncak, şunları kaydetti:

"Eksim Ventures olarak farklı sektörlerde de Yolcu360 gibi kendini ispatlamış girişimler ile fonumuzu çeşitlendirmeyi amaçlıyoruz. Özellikle holdingimizin faaliyet gösterdiği enerji ve gıda sektörlerinde yenilikçi iş modellerine önem veriyoruz. Bu kapsamda bize hız katacağını düşündüğümüz, bu tür yatırımları daha önce profesyonel olarak yapmış ve başarılı olmuş diğer girişim sermayesi yatırım fonlarına da yatırım yapacağız. Onların danışma kurullarında yer alarak kapsamımızı daha geniş tutacağız."

"Unicorn olma hedefimiz için bir 'yakıt ikmali' oldu"

Yolcu360 CEO'su Umut Yıldırım ise değerlemenin ve alınan yatırımın Unicorn olma hedefleri için bir "yakıt ikmali" olduğunu dile getirdi.

Umut Yıldırım, yatırım görüşmeleri sırasında Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli'nin "Benim hayallerim tutkulu girişimcilerin hayallerinin hayata geçmesi ve milli teknolojiye yatırım yaparak ülkemizden global pazarlarda söz sahibi girişimler çıkması" sözlerinin kendileri için motive edici olduğunu aktardı.

"2020 yılında araç kiralama sayılarında yüzde 107'lik bir artış yaşandı"

İlk andan itibaren koşulsuz misafir mutluluğuna dayalı bir operasyon yürüttüklerini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Farkı yaratanın insan ve hizmet faktörü olduğunu biliyoruz. Araç kiralama sürecine uçtan uca farklılık getirebilmemiz 'misafir mutluluğu saplantımız' sayesinde oldu ve bu saplantıdan vazgeçmeyeceğiz. Bizim bu konudaki hassasiyetimizi benimseyerek operasyona değer katan iş ortaklarımıza içtenlikle teşekkür ediyorum. Birlikte pazara yön veriyor, hareket getiriyoruz. Birlikte oluşturduğumuz değer sayesinde bugüne dek araç kiralama alışkanlığı olmayan bir hedef kitleyi harekete geçirerek pazarın dinamiklerini değiştirdik. Pandemi etkisinde geçen 2020 yılında araç kiralama sayılarında yüzde 107'lik bir artış yaşandı. Misafirlerimizin araç kiralama alışkanlıkları değişti ve kiralamalar yüzde 32 daha uzun süreli olmaya başladı."

Dünyaya açılmayı planlıyor

Öte yandan, toplantıda aktarılanlara göre, Silikon Vadisi'nden yola çıkan ve kuruluşundan kısa bir süre sonra hikayesini Türkiye'den devam ettirme kararı alan Yolcu360 söz konusu yatırımla şimdi de dünyaya açılmak ve Unicorn olmak için önemli bir adım attı.

Şirket, ilk etapta Doğu Avrupa ülkeleri ve Ukrayna gibi pazarlara açılmayı hedefliyor.

Türkiye, Yatırım, dolar, CEO, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Eksim Holding, Yolcu360'a 6 milyon dolar yatırım yaptı - Son Dakika


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