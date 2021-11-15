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Son dakika... Ekvador'da 68 kişinin öldüğü cezaevinde kontrol yeniden sağlandı - Son Dakika

Son dakika... Ekvador'da 68 kişinin öldüğü cezaevinde kontrol yeniden sağlandı

15.11.2021 10:05
Son dakika... Ekvador'da 68 kişinin öldüğü cezaevinde kontrol yeniden sağlandı

Edinilen son dakika haberine göre Güney Amerika ülkesi Ekvador'da cezaevinde çıkan isyan ve çatışmalarda 68 mahkumun ölmesinin ardından güvenlik güçlerinin hapishanede kontrolü yeniden sağladığı bildirildi.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da cezaevinde çıkan isyan ve çatışmalarda 68 mahkumun ölmesinin ardından güvenlik güçlerinin hapishanede kontrolü yeniden sağladığı bildirildi.

Yetkililer, güvenlik güçlerinin ülkenin güneybatısındaki Guayaquil kentine bağlı Litoral Hapishanesinde kontrolü tamamen sağladığını kaydetti.

Hapishanenin bulunduğu alanda geniş çaplı önlemler alan asker ve polis, mahkum yakınlarının güvenlik bariyerini geçmesine izin vermedi.

Lasso'dan ailelere başsağlığı mesajı

Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Yakınlarını kaybeden ailelere en içten taziyelerimi iletiyorum. Halkı korumak, cezaevlerindeki düzeni sağlamak ve terörle mücadele etmek için anayasal araçlara ihtiyacımız var. Kaostan kazanç sağlayan sadece mafyalardır." ifadesini kullandı.

Cezaevinde 13 Kasım'da çeteler arasındaki liderlik mücadelesinden kaynaklandığı belirtilen çatışmalarda 68 mahkum ölmüş, 25 kişi yaralanmıştı.

Lasso, 31 Eylül'de düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki tüm hapishanelerde 60 günlüğüne "olağanüstü hal" ilan edildiğini duyurmuştu.

Ekvador'da cezaevi sorunu

Yaklaşık 38 bin tutuklu ve hükümlünün bulunduğu Ekvador cezaevlerinde, çeteler arasında çıkan olaylar zaman zaman isyanla sonuçlanıyor.

Ülkede 24 Şubat'ta 3 şehirde aynı anda çıkan isyanlarda da 80 mahkum hayatını kaybetmişti.

İki ayrı cezaevinde 23 Temmuz'da mahkumlar arasında çıkan çatışmada 21 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.

En son 29 Eylül'de cezaevinde çeteler arasındaki çatışmada 118 mahkum hayatını kaybetmiş, 80 kişi de yaralanmıştı.

Güney Amerika, Ekvador, Mahkum, İsyan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Ekvador'da 68 kişinin öldüğü cezaevinde kontrol yeniden sağlandı - Son Dakika


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