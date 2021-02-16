- El Bab'da araç içinde patlama: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

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- El Bab'da araç içinde patlama: 1 ölü, 5 yaralı

EL BAB - Suriye'nin El Bab ilçesinde bir araç içinde meydana gelen patlama nedeni ile 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Suriye'nin Halep kentinde bulunan El Bab ilçesinin merkezinde bir minibüsün içinde el yapımı bomba patladı. Patlama nedeni 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda sivil savunma ekibi sevk edilirken, ekipler yaralıları hastaneye kaldırdı.