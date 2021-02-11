Son dakika... El-Bab şehidi Atalay mezarı başında anıldı

Son dakika haberleri: El-Bab şehidi Atalay mezarı başında anıldı 9 Şubat 2017 günü Suriye/El Bab bölgesinde şehit düşen Erzurumlu Uzman Çavuş Sedat Atalay mezarı başında anıldı.

El-Bab şehidi Atalay mezarı başında anıldı ERZURUM - 9 Şubat 2017 günü Suriye/ El Bab bölgesinde şehit düşen Erzurumlu Uzman Çavuş Sedat Atalay mezarı başında anıldı. 9 Şubat 2017 tarihinde Rus uçakları tarafından tank personelinin bulunduğu binayı bombalamaları sonucu 4 kahraman yiğidimiz şehit olmuş, 11 kahraman yiğidimiz yaralanmıştı. Şehit olan askerlerimiz arasında bulunan Aşkale'li Şehit Sedat Atalay kabri başında anıldı. Aşkale'nin Merdiven köyünde bulunan şehidin kabrindeki anma törenine İlçe Kaymakamı Murat Karaloğlu, Belediye Başkanı, Dr. Ahmet Yaptırmış, Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Turan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Gökhan Çamlıbel, İlçe Müftüsü Rahmi Sancar, Şehitin ailesi ve yakınları katılım sağladı. Şehit Sedat Atalay'ın kabri başında Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından İlçe Müftüsü Rahmi Sancar dua etti. Dua sonrasında Kaymakam, Belediye Başkanı, Cumhuriyet Başsavcısı ve beraberindeki heyet şehit ailesine taziyelerini ilettiler. Anma töreni boyunca Şehit Atalay'ın annesi ve Kız kardeşi başta olmak üzere yakınları gözyaşlarını tutamadı 9 Şubat'ta teröristler ile çıkan çatışmada 43 terörist ölü olarak ele geçmişti.

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