Son dakika haber! El ele tutuşan çocuk heykellerine zarar verdiler - Son Dakika

Son dakika haber! El ele tutuşan çocuk heykellerine zarar verdiler

Son dakika haber! El ele tutuşan çocuk heykellerine zarar verdiler
Son Güncelleme: 08.01.2021 10:19

Gelen son dakika haberine göre ANTALYA'da parka yerleştirilen ve el ele tutuşan 7 çocuk heykeline, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildi.

ANTALYA'da parka yerleştirilen ve el ele tutuşan 7 çocuk heykeline, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildi. Bir heykel tamamen yerinden sökülüp götürülürken birinin alanda yalnızca bacağı kaldı, diğer 5 heykelin ise parmak, kol ve bacakları kırıldı. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, şüphelilerin bir an önce yakalanmasını istedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 yıl önce yapılan Boğaçayı Rekreasyon Alanı içerisindeki çocuk oyun alanına, el ele tutuşmuş 7 çocuk heykeli yerleştirildi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bu heykellere zarar verildi. 7 heykelden biri tamamen yerinden sökülüp götürülürken birinin ise alanda yalnızca bacağı kaldı. Kalan 5 heykelin ise parmakları, kolları ve bacakları kırıldı.

VATANDAŞ TEPKİLİ

Kimin hangi amaçla heykellere zarar verdiği bilinmezken, alanın spor ve yürüyüş yapanlar tarafından sıkça kullanılan bir güzergah olduğu için kötü görüntü, yerli ve yabancı turistlerle kent sakinlerinin dikkatini çekti. Parkta heykellerin durumunu görünce çok üzüldüğünü belirten Hatice Öztürk, "Bunu yapanlar mutlaka mutsuz insanlardır. Bu bir katliamdır. Sorunlu insanlar yapmıştır, bunu neden yaptıklarını bilmiyorum" dedi. Heykellerin çok güzel olduğunu, ancak son durumunu görünce üzüldüğünü aktaran Fatma Özmen "Aklı başında bir insan bunu yapmaz. Gelip gördükçe üzülüyorum. Kafasında problemleri olan bunu yapmıştır" diye konuştu.

Emeğe saygısızlığa üzüldüğünü belirten Fevzi Durakçan "Aklı başında bir insan bunu yapmaz. Bunu yaparken ne düşündü? Ne karı vardı? Alıp satmak mı istedi? Bunları bilmiyorum ama çevre kültürü aşılanmamış birisidir" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! El ele tutuşan çocuk heykellerine zarar verdiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! El ele tutuşan çocuk heykellerine zarar verdiler - Son Dakika
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