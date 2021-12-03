Üye Girişi
EL FRENİ ÇEKİLMEYEN KAMYONET PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika

EL FRENİ ÇEKİLMEYEN KAMYONET PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI; O ANLAR KAMERADA

03.12.2021 11:33

MUŞ'ta sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyonet hareket ederek yol kenarında park halindeki araçlara çarptı.

MUŞ'ta sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyonet hareket ederek yol kenarında park halindeki araçlara çarptı. Yaklaşık 15 aracın hasar gördüğü kaza anları güvenlik kameralarına yansıdı. Kaldırım ve yol üzerinde bulunan birçok kişi, çevredekilerin arkasından koşarak durdurmaya çalıştığı kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Olay, Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Öğle saatlerinde iş yerine malzeme teslim etmek için kamyoneti yol kenarına park eden sürücü, aracından indi. Sürücünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyonet, bir süre sonra hareket etmeye başladı. Yokuş aşağı hızlanan kamyonet, yolun karşı tarafına geçerek park halinde bulunan araçlara çarptı. Kamyonetin hareket ettiğini gören sürücü ve çevredekiler, peşinden koşup durdurmaya çalıştı. Sürücüsünün ve vatandaşların durduramadığı kamyonet, park halindeki yaklaşık 15 araca hasar verirken, kaldırım ve yol üzerinde bulunanlar, kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

KAMERALAR GÖRÜNTÜLEDİ

Yaralananın olmadığı kaza çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, kamyoneti geri geri yanaşarak park eden sürücünün, indikten sonra aracın hareket etmesi yer alıyor. Kamyonet, yokuş aşağı hareket alıp hızlanarak, yolun karşı tarafında park halinde bulunan araçlara çarparak, hafiften yavaşlıyor, diğer araçlara çarpıyor. Kamyoneti durdurmak için peşinden koşan sürücü ve vatandaşların çabası da kameralara yansıdı.

ARAÇLARDA BÜYÜK HASAR OLUŞTU

İş yerindeyken duyduğu sesler üzerine panikle kendini dışarı attığını söyleyen Muhammed Çetin, 'Dükkanda oturuyordum, birden bir ses geldi. Çıkıp dışarı bir baktım, sürücüsü olmayan kamyonet üzerimize doğru geliyordu. Burada park halinde bulunan araçlara çarptı, sonra alt tarafta bulunan araçlara çarparak durdu. Araçlarda büyük bir maddi hasar oluştu. Kazada can kaybının olmaması ise bizleri çok sevindirdi' dedi.

'KAMYONETİN ALTINA İNSANLARIN GİRMİŞ OLABİLECEĞİ KORKUSUNU YAŞADIK'

İş yerinden dışarı fırlayan Ferhat Yıldız ise, 'Birden bağırma ve çağırma sesleri geldi. Panikle hemen dışarı çıktık. Baktık ki, içerisinde sürücüsü olmayan bir kamyonet yukarıdan geliyor. Bağırma, çağırma seslerinden dolayı bizler kamyonetin altına insanların girmiş olabileceği korkusunu yaşadık. Bir baktık ki zincirleme kaza meydana geldi. Kamyonet, park halinde bulunan 10-15 araca büyük bir maddi zarar verdi. Allah'a şükürler olsun kazada herhangi bir can kaybının yaşanmaması bizleri sevindirdi' diye konuştu.

EL FRENİ ÇEKİLMEYEN KAMYONET PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI; O ANLAR KAMERADA
EL FRENİ ÇEKİLMEYEN KAMYONET PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI; O ANLAR KAMERADA
EL FRENİ ÇEKİLMEYEN KAMYONET PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI; O ANLAR KAMERADA
EL FRENİ ÇEKİLMEYEN KAMYONET PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI; O ANLAR KAMERADA
EL FRENİ ÇEKİLMEYEN KAMYONET PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI; O ANLAR KAMERADA
EL FRENİ ÇEKİLMEYEN KAMYONET PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI; O ANLAR KAMERADA
EL FRENİ ÇEKİLMEYEN KAMYONET PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI; O ANLAR KAMERADA
EL FRENİ ÇEKİLMEYEN KAMYONET PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI; O ANLAR KAMERADA
EL FRENİ ÇEKİLMEYEN KAMYONET PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI; O ANLAR KAMERADA
EL FRENİ ÇEKİLMEYEN KAMYONET PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI; O ANLAR KAMERADA
EL FRENİ ÇEKİLMEYEN KAMYONET PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI; O ANLAR KAMERADA

Cumhuriyet Caddesi, Kamyonet, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EL FRENİ ÇEKİLMEYEN KAMYONET PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Android kullanıcıları dikkat! Google, bu kış gelecek yenilikleri açıkladı 15:42 Android kullanıcıları dikkat! Google, bu kış gelecek yenilikleri açıkladı
İmaj değiştirmek isteyen Safiye Soyman takipçilerine soru sordu, en bomba yorum Seda Sayan'dan geldi 15:35 İmaj değiştirmek isteyen Safiye Soyman takipçilerine soru sordu, en bomba yorum Seda Sayan'dan geldi Karamollaoğlu TÜİK'e sordu: Vicdanınızın yüzde kaçını kullandınız? 15:30 Karamollaoğlu TÜİK'e sordu: Vicdanınızın yüzde kaçını kullandınız? Aslıhan Gürbüz tacizciyi ifşa etti: Adam olacaksınız! 15:26 Aslıhan Gürbüz tacizciyi ifşa etti: Adam olacaksınız! Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı! 15:09 Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı! Son Dakika! İpek Er'e cinsel saldırıdan yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan, 10 yıl hapis cezası aldı 14:24 Son Dakika! İpek Er'e cinsel saldırıdan yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan, 10 yıl hapis cezası aldı Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya ikinci müdahale! Dolar anında tepki verdi 13:08 Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya ikinci müdahale! Dolar anında tepki verdi Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı 12:29 Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı

Son Dakika Haberleri
15:41 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Mecburuz
15:31 Emre Belözoğlu'nun ilk transferi Fenerbahçe'den! Sinan Gümüş, Başakşehir'e gidiyor
15:30 Karamollaoğlu TÜİK'e sordu: Vicdanınızın yüzde kaçını kullandınız?
15:27 Bu Japon sakesi uzaydan gelen maya ile yapıldı
15:26 Aslıhan Gürbüz tacizciyi ifşa etti: Adam olacaksınız!
15:26 Okul öncesi eğitime din dersi eklendi! Tavsiye kararı oy çokluğuyla bugün kabul edildi
15:12 Afyonkarahisar Belediye Başkanı'nın sözleri Fenerbahçelileri kızdırdı: Pendik yenebildiyse, Afyon da yenebilir
15:11 Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı
15:10 Merkez'in müdahaleleriyle dolardaki psikolojik sınır ortaya çıktı! Ekonomi yönetimi kurun 14 lira olmasını istemiyor
15:09 Güldal Akşit'in ardından! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygu dolu sözler: Bir yol arkadaşımızı daha kaybettik!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Mecburuz İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Mecburuz         
15:42
Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeye kendisi bile anlam veremedi Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeye kendisi bile anlam veremedi         
15:38
Emre Belözoğlu'nun ilk transferi Fenerbahçe'den! Sinan Gümüş, Başakşehir'e gidiyor Emre Belözoğlu'nun ilk transferi Fenerbahçe'den! Sinan Gümüş, Başakşehir'e gidiyor         
15:31
Bu Japon sakesi uzaydan gelen maya ile yapıldı Bu Japon sakesi uzaydan gelen maya ile yapıldı         
15:27
Okul öncesi eğitime din dersi eklendi! Tavsiye kararı oy çokluğuyla bugün kabul edildi Okul öncesi eğitime din dersi eklendi! Tavsiye kararı oy çokluğuyla bugün kabul edildi         
15:26
Ateist olduğunu söyleyen İlyas Salman, ilk kez vasiyetini açıkladı: Beni yıkamadan kıyafetlerimle gömsünler Ateist olduğunu söyleyen İlyas Salman, ilk kez vasiyetini açıkladı: Beni yıkamadan kıyafetlerimle gömsünler         
14:58
Soylu'nun TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine CHP'den art arda tepkiler: Korkuyorsunuz, korkmakta da haklısınız Soylu'nun TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine CHP'den art arda tepkiler: Korkuyorsunuz, korkmakta da haklısınız         
13:30
Dünyayı hayrete düşüren kadın! 1 günde 919 erkekle cinsel ilişkiye girdi Dünyayı hayrete düşüren kadın! 1 günde 919 erkekle cinsel ilişkiye girdi         
12:31
Melih Gökçek: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın Melih Gökçek: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın         
12:22
4 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu! En yakın arkadaşı tutuklandı 4 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu! En yakın arkadaşı tutuklandı         
11:44
Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71 Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71         
10:49
Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor         
09:40
Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı         
09:36
BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı! BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı!         
08:54
Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı! Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı!         
08:48
DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz! DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz!         
08:24
Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi         
07:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2021 15:48:36. #1.13#
SON DAKİKA: EL FRENİ ÇEKİLMEYEN KAMYONET PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement