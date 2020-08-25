Son Dakika: El Kaide, Yemen'de bir sağlık merkezine saldırdı

Son dakika haberi: Yemen'in Beyda vilayetindeki bir sağlık merkezine terör örgütü El Kaide tarafından saldırı düzenlendiği bildirildi.

Yemen'in Beyda vilayetindeki bir sağlık merkezine terör örgütü El Kaide tarafından saldırı düzenlendiği bildirildi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, El Kaide ülkenin orta kesiminde yer alan Beyda vilayetindeki Sammua kentinde bir kliniğe bombalı saldırı düzenledi. Saldırının düzenlendiği klinikte çalışan diş hekimi Mazhar el-Yusuf'un da 10 gün önce örgüt tarafından kaçırılarak, "muhbirlik ve casusluk" iddiasıyla öldürüldüğü belirtildi. Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. İstikrarsızlık ortamından beslenen DEAŞ ve El Kaide gibi terör örgütleri Yemen'de zaman zaman saldırılar düzenliyor.

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 15:27

Kaynak: AA

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