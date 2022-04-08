Son dakika! ELAZIĞ'DA 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI KAVGA KAMERADA - Son Dakika

ELAZIĞ'daki iş yerinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Kavga, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Sanayi Mahallesi 33'üncü Sokak'ta meydana geldi. S.K., aralarında husumet bulunan B.B.Y. ve S.C.'nin bulunduğu iş yerine gitti. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. B.B.Y.?nin silahından çıkan kurşun, S.K.'nin ayağına isabet etti. S.K. de B.B.Y.?yi başından vurdu. S.K. içeri geçip S.C.'yi de tabancanın kabzasıyla darbetti. Bu sırada iş yerindekiler sağa sola kaçarken, ağzında sigara olan kişi de belindeki tabancasını çıkarıp bir süre içeride dolaştıktan sonra dışarı çıktı. Ayağından yaralanan S.K. de sekerek dışarı çıktı. Yaşananlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla 3 yaralı, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan B.B.Y., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.