Son dakika! Elazığ'da 51 kişiye uyuşturucudan işlem yapıldı - Son Dakika

Son dakika! Elazığ'da 51 kişiye uyuşturucudan işlem yapıldı

Son dakika haberi... Elazığ'da 51 kişiye uyuşturucudan işlem yapıldıELAZIĞ'da, polis ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında son 1 haftada 51 şüpheliye yasal işlem yapıldı.

Elazığ'da 51 kişiye uyuşturucudan işlem yapıldı

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ELAZIĞ'da, polis ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında son 1 haftada 51 şüpheliye yasal işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarda, son bir haftada 6 şüpheliye uyuşturucu madde ticaretinden, 45 şüpheliye de uyuşturucu madde kullanmaktan yasal işlem yapıldı. Uygulamalar sırasında yapılan üst aramalarında ise bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 07:00 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Elazığ'da 51 kişiye uyuşturucudan işlem yapıldı - Son Dakika

Son Dakika

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