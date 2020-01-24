Son Dakika: Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde bir deprem oldu - Son Dakika

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Son Dakika: Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde bir deprem oldu
16 dakika önce
Son dakika: Kandilli Rasathanesi'nin verilerine Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Elazığ'daki deprem çevre illerle birlikte Diyarbakır Adıyaman ve Samsun'da da hissedildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:02
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin yerin 10 kilometre altında gerçekleştiği açıklandı.
Elazığ'daki deprem çevre illerle birlikte Diyarbakır Adıyaman ve Samsun'da da hissedildi.
AFAD BAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA
6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, açıklamalarda bulundu. Güllüoğlu, "Ekiplerimiz bir yıkım var mı, enkaz altında olan var mı, incelemelere başladı. Yakından takip ediyoruz. Ekiplerimiz saha çalışmalarını yürütüyor. Sivrice'deki deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti" dedi. Elazığ'daki deprem sonrası AFAD Başkanı'ndan ilk açıklama
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