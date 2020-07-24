Son dakika... Elazığ'da aranan 2 şüpheli çadırda yakalanıp, tutuklandı - Son Dakika

Elazığ'da biri 9 diğeri 4 yıldır aranan ve çok sayıda kayıtları olan 2 şüpheli jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu kaldıkları çadırda yakalanıp, tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birimler aranan şahıslar ile ilgili çalışma yaptı. Jandarma Suç Araştırma Timi'nin çalışmasında 14 ayrı suçtan 4 yıldır aranan A.A ile 4 ayrı suçtan 9 yıldır aranan C.A.'nın merkez kırsalında çadırda kaldığı tespit edildi. Bunun üzerine jandarma ekipleri belirlenen çadıra şok baskın yaptı. Baskında 2 şüpheli de yakalandı.

Jandarmada ifadesi alınan 2 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ