Elazığ'da bir haftada düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 110 şüpheliden 18'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kent merkezinde asayiş ve şok uygulamaları gerçekleştirildi.
Ekipler, bir haftada düzenlediği uygulamalarda çeşitli suçlardan 110 şüpheliyi gözaltına aldı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Uygulamalarda, 11 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 80 fişek, pompalı tüfek, 5 gram metamfetamin ve 42 uyarıcı hap ele geçirildi.
Uygulama kapsamında kayıp olarak aranan 6 kişi bulunarak ailelerine teslim edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 18 kişi tutuklandı - Son Dakika