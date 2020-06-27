Son Dakika | Elazığ'da baba kız birlikte üniversite sınavına girdi - Son Dakika

Son Dakika | Elazığ'da baba kız birlikte üniversite sınavına girdi

Son dakika haberleri... Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da üniversite sınavına girme heyecanı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk ayağı olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başladı.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da üniversite sınavına girme heyecanı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk ayağı olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başladı. 24 Ocak'ta deprem yaşanan kentte, bir çok aday gibi 41 yaşındaki Zülfü Kantarcıoğlu'da 19 yaşındaki kızı Sana Nur ile birlikte sınav heyecanı yaşadı.

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Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenen YKS, normalleşme sürecinin ardından YÖK tarafından 81 ilde bugün gerçekleşmeye başladı. Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da sınava girecek adaylar, okullara sabah erken saatte geldi. 24 Ocak'ta 6.8'lik depremin yaşandığı, binlerce evin hasar gördüğü kentte Covid-19 tedbirlerinin alındığı okullarda adaylar, sosyal mesafeye dikkat edilerek ellerini dezenfekte edip, maskesini taktıktan sonra görevliler tarafından aranarak içeri alındı. Binlerce öğrenci gibi 41 yaşındaki baba Zülfü Kantarcıoğlu'da 19 yaşındaki kızı Sana Nur ile birlikte sınava girme heyecanı yaşadı. 10.15 itibariyle sınav başlarken, adayların aileleri ise okul bahçesine alınmayarak dışarıda bekledi.

"BANA BAKARAK DAHA YÜKSEKLERE ÇIKMASINI İSTİYORUM"

Kızıyla birlikte YKS sınavına giren Zülfü Kantarcıoğlu, "Benim hedefim yok ama kızım için uğraşıyorum. Beni görüp de biraz daha iyi yerlere gelmeye çalışsın. Ben yaşımı aldım ve aynı zamanda üniversite de okuyorum. Sosyal Bilimler Fakültesinde 2 yıllık Turizm ve Otelcilik okudum, aynı zamanda dışarıdan Tıbbi Sekreterlik okuyorum. Şuan da tekrar kızımla birlikte sınava giriyorum. Bana bakarak daha yükseklere çıkmasını istiyorum. Heyecan var tabi. Bende 4 yıllık bir bölüm daha tutturmaya çalışacağım. Eğer mühendislik falan olursa güzel olur. İkimizin de aynı okulda sınava girmesi bizleri daha fazla heyecanlandırdı. İnşallah kızım daha başarılı olur" dedi.

Babasıyla birlikte sınava giren Sena Nur Kantarcıoğlu ise "Bayağı heyecanlıyız. Babamla her zaman gurur duydum her zaman da benim yanımda oldu. Geçen yılda sınava birlikte girmiştik. O yerleşmişti ben bu sene daha iyisini yapmak için tercih yapmamıştım. Hayırlısı olsun. Depremden dolayı çalışmalarımda sıkıntılı oldu ama daha sonra toparlamaya çalıştık. Virüsün de başlamasıyla bayağı strese girdik, yetiştirmeme korkusu sardı ama inşallah yapacağız. Babam sayısalcı olduğu için matematikte bana yardımcı oldu"ifadelerini kullandı.

(Kamil Can Kılıç/İHA)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 11:17 Kaynak: İHA

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