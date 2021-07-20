Son dakika! Elazığ'da bıçaklı kavga: 1 ölü - Son Dakika

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Bukardi mezrası Dicle Nehri kenarında Cimsak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsa Yazar (32) ile aynı bölgede piknik yapan M.A., R.Y. ve V.A. aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Yazar, göğsünden bıçakla yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Arıcak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

3 şüphelinin ise jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ