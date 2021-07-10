Son dakika haber... Elazığ'da 1 kişiyi öldürüp 6 kişiyi yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Elazığ'da bir restoranda çıkan bıçaklı kavgada 1 kişiyi öldürüp 6 kişiyi yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay gece, merkeze bağlı İcadiye Mahallesi Sarısaltik Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü bir restoranda çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavga esnasında O.Ö., eline aldığı bıçağı rastgele savurmaya başladı. Büyük kargaşanın yaşandığı olayda, biri ağır 7 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Salman A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan şüpheli şahıs ise kısa sürede Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan O.Ö. bugün adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ