Son dakika haber: Bir araçta ve salça bidonunda uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber: Bir araçta ve salça bidonunda uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı

22.06.2022 12:47

Son dakika haberi... Elazığ'da durdurulan bir araçta ve koltukların altındaki salça bidonunda uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Elazığ'da durdurulan bir araçta ve koltukların altındaki salça bidonunda uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda uyuşturucu kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada 21 gram metamfetamin ve 5 uyuşturucu nitelikte hap ele geçirildi.

Operasyonda G.S. (28) ve B.D. (46) yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen araçta dedektör köpek "Nina" ile yapılan detaylı aramada, koltukların altındaki salça bidonu içerisine gizlenmiş 100 gram metamfetamin ve 1988 uyuşturucu nitelikte hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin Emniyet'teki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Bir araçta ve salça bidonunda uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haber: Bir araçta ve salça bidonunda uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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