Son dakika haber: Bir araçta ve salça bidonunda uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen araçta dedektör köpek "Nina" ile yapılan detaylı aramada, koltukların altındaki salça bidonu içerisine gizlenmiş 100 gram metamfetamin ve 1988 uyuşturucu nitelikte hap ele geçirildi.

Elazığ 'da durdurulan bir araçta ve koltukların altındaki salça bidonunda uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA

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