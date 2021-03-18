Son dakika: Elazığ'da bir otomobilin park halindeki 2 araca çarptığı kaza sonrası kavga çıktı - Son Dakika

Elazığ'da bir otomobilin park halindeki 2 araca çarptığı kaza sonrası çıkan kavga, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Rizaiye Mahallesi Şehit Mehmet Güçlü Caddesi'nde sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen 23 DY 969 plakalı otomobil, park halindeki 2 araca çarptıktan sonra takla attı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araç içinde sıkışan sürücü, çevredekilerin yardımı ile otomobilden çıkarıldı.
Kazada hafif yaralanan sürücü ile olay yerindeki bazı kişiler arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Polis ve vatandaşların araya girmesiyle kavga daha fazla büyümeden taraflar yatıştırıldı.
Kazanın ardından çıkan kavga anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: AA
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