Son dakika... Elazığ'da cadde ortasında silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika... Elazığ'da cadde ortasında silahlı kavga: 2 yaralı

31.03.2022 21:31
Son dakika... Elazığ'da cadde ortasında silahlı kavga: 2 yaralı

Gelen son dakika haberine göre Elazığ'da cadde ortasında iki gurup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da cadde ortasında iki gurup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, merkez İcadiye Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Silahlı kavgaya dönüşen olayda, H.Ö ve S.Ö. vurularak yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini kısa süre içerisinde tespit etti. Şüpheli şahısların yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. - ELAZIĞ

Son dakika... Elazığ'da cadde ortasında silahlı kavga: 2 yaralı
Son dakika... Elazığ'da cadde ortasında silahlı kavga: 2 yaralı
Son dakika... Elazığ'da cadde ortasında silahlı kavga: 2 yaralı
Son dakika... Elazığ'da cadde ortasında silahlı kavga: 2 yaralı

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Hürriyet, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Elazığ'da cadde ortasında silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Elazığ'da cadde ortasında silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
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