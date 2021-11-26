Son dakika: Elazığ'da çay ocağına silahlı saldırı: 2 yaralı - Son Dakika

ELAZIĞ'da, kimliği belirsiz kişinin tabancayla ateş açtığı çay ocağında, 2 kişi yaralandı. Olay yeri incelemesinde, 21 boş kovan tespit edildi.

Olay, öğle saatlerinde, Yeni Mahalle Muammer Çorbacıoğlu Sokak'ta meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, çay ocağına tabancayla ateş açtı. Çay ocağında bulunan 2 kişi, yaralandı. Şüpheli kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Olay yeri incelemesinde 21 boş kovan tespit edildi. Polisin, kaçan şüphelinin belirlenip, yakalanması için başlattığı çalışma başlattı.