Elazığ'da çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika
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Elazığ'da çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü

20.07.2022 09:50

- Elazığ'da çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü Elazığ'da iki grup arasında çıkan kavgada tabureler tekmeler havada uçuştu.

- Elazığ'da çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü

ELAZIĞ - Elazığ'da iki grup arasında çıkan kavgada tabureler tekmeler havada uçuştu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, İcadiye Mahallesi Sarısaltık Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay kavgaya dönüştü. Kavgada sopalar, kürsüler tekme ve tokatlar havada uçuştu. Kavga anları ise oradan geçen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Son dakika haber! Düğünde çıkan kavga sokağa taştı, ortalık savaş alanına döndü Son dakika haber! Düğünde çıkan kavga sokağa taştı, ortalık savaş alanına döndü Plaj savaş alanına döndü... Tekme ve yumruklar havada uçuştu Plaj savaş alanına döndü... Tekme ve yumruklar havada uçuştu
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika
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