Son dakika... Elazığ'da çıkan yangında 200 dekar ormanlık alan zarar gördü - Son Dakika

Elazığ'ın Palu ilçesinde çıkan yangında 200 dekar ormanlık alanda zarar oluşurken yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışması devam ediyor.

İlçeye bağlı Damlapınar köyü kırsalındaki meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Kaymakamlık, Orman Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Palu ve Kovancılar Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma ve güvenlik korucuları sevk edildi.

Yaklaşık 200 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü yangının kontrol altına alınması için ekiplerin yangın söndürme araçları ve iş makineleri ile müdahalesi sürüyor.

Palu Kaymakamı Tayfun Deli bölgeye giderek yangın söndürme çalışmalarını inceleyerek son durumla ilgili bilgi aldı.