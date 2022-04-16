Son dakika... Elazığ'da denetimler sürüyor, polis göz açtırmıyor - Son Dakika
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Son dakika... Elazığ'da denetimler sürüyor, polis göz açtırmıyor

16.04.2022 00:04
Son dakika... Elazığ'da denetimler sürüyor, polis göz açtırmıyor

Son dakika haberleri: Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde yaptıkları uygulamalarla suçlulara göç açtırmıyor.

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde yaptıkları uygulamalarla suçlulara göç açtırmıyor.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde huzur ve güveni sağlamak için asayiş uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus timleri ve yaya devriyeler ile Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri Ulukent Mahallesi'nde geniş çaplı uygulama yaptı. Uygulamada yüzlerce araç ile çok sayıda kişinin kaydı sorgulandı. Aynı zamanda araçlar ve şahıslar narkotik köpekler ile tek tek arandı. Uygulamalarda, birçok şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. - ELAZIĞ

Son dakika... Elazığ'da denetimler sürüyor, polis göz açtırmıyor
Son dakika... Elazığ'da denetimler sürüyor, polis göz açtırmıyor

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Elazığ'da denetimler sürüyor, polis göz açtırmıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Elazığ'da denetimler sürüyor, polis göz açtırmıyor - Son Dakika
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