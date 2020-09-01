Son Dakika: Elazığ'da depremde hasar gören binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gelişmesine göre Elazığ'da ağır hasarlı boş apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Elazığ'da ağır hasarlı boş apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Rüstem Paşa Mahallesi Çiftçi Sokak'ta bulunan ve 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gördüğü için boşaltılan 5 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında yükselen dumanlar kentin bir çok noktasından görüldü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Mahalle muhtarı Yusuf Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, son zamanlarda farklı mahallelerde de ağır hasarlı olduğu için boşaltılmış binaların çatılarında yangınlar çıktığını belirterek, yangını madde bağımlılarının çıkardığını öne sürdü.

İtfaiye, Elazığ, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 19:07 - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son Dakika: Elazığ'da depremde hasar gören binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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