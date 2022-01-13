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Son dakika: Elazığ'da devlet korumasındaki çocuklardan şehit Fethi Sekin'in kabrine ziyaret - Son Dakika

Son dakika: Elazığ'da devlet korumasındaki çocuklardan şehit Fethi Sekin'in kabrine ziyaret

13.01.2022 13:04
Son dakika: Elazığ'da devlet korumasındaki çocuklardan şehit Fethi Sekin'in kabrine ziyaret

Gelen son dakika haberlerine göre Elazığ'da devlet korumasındaki çocuklar, İzmir Adliyesine 5 Ocak 2017'de PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in kabrini ziyaret etti.

Elazığ'da devlet korumasındaki çocuklar, İzmir Adliyesine 5 Ocak 2017'de PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in kabrini ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü, devlet korumasındaki çocuklara milli ve manevi değerleri aşılamak amacıyla "Bir kahraman bir ziyaret" sloganıyla etkinlik düzenledi.

Etkinlik kapsamında çocuklar, adliye saldırısını canı pahasına engelleyen şehit Fethi Sekin'in, Baskil ilçesi Doğancık köyündeki kabrine götürüldü.

Şehidin kabri başında dua eden çocuklar, Elazığ Belediyesince açılışı yapılan Şehit Fethi Sekin Külliyesi'ni gezdi.

Ziyarete katılan Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, çocuklara Sekin'in kahramanlığını anlattı, şehidin üniforması ve motosikleti ile bazı özel eşyalarının sergilendiği bölümü gezdirdi.

Kaymakam Yılmaz, şehidin anısına yapılan külliyede, devletin şefkat eliyle sahip çıktığı, koruma altındaki çocukları ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Şehit Sekin'in kahramanlığını hiçbir zaman unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını ifade eden Yılmaz, "Burada Fethi Sekin'in hatıralarını ve anılarını yaşatmaya çalışıyoruz. Kahraman polisimizin gözünü kırpmadan nasıl şehit olduğunu, kahramanlığını buraya gelen gençlere ve yeni nesillere anlatıyoruz. O kahramanlık ve şehadet ruhunu tekrar gençlerimize ve vatandaşlarımıza yansıtmak adına böyle bir çalışma yürütüyoruz." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen ise koruma altındaki çocukların manevi ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak için başlatılan etkinliğin ilk durağının, şehit Sekin'in kabri ve adına inşa edilen külliye olduğunu söyledi.

Çeçen, "Müdürlük olarak amacımız, çocuklarımıza milli şuur aşılamak ve ecdatlarının izini göstermektir. Bu güzel ve anlamlı programda bizi ağırlayan Kaymakam Yılmaz'a teşekkür ediyorum. Tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm gazilerimize sağlıklı ömür diliyorum." diye konuştu.

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Fethi Sekin, Elazığ, İzmir, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Elazığ'da devlet korumasındaki çocuklardan şehit Fethi Sekin'in kabrine ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Elazığ'da devlet korumasındaki çocuklardan şehit Fethi Sekin'in kabrine ziyaret - Son Dakika
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