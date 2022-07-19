Son Dakika | Elazığ'da devrilen traktörün altında kalan genç öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Elazığ'da devrilen traktörün altında kalan genç öldü

19.07.2022 15:38
Son Dakika | Elazığ'da devrilen traktörün altında kalan genç öldü

Son dakika gündem haberi... Elazığ'ın Sivrice ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan 16 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan 16 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

R.K. (16) idaresindeki 72 DT 300 plakalı buğday hasadında kullanılan çift römorklu traktör, Gözeli kara yolunun Kavak köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Devrilen traktörün altında kalan R.K, ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan R.K, sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı genç, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

YORUMLAR
500
Devrilen traktör altında kalan sürücü ağır yaralandı Devrilen traktör altında kalan sürücü ağır yaralandı Elazığ takımları katılım bedellerini ödedi Elazığ takımları katılım bedellerini ödedi
Kaynak: AA

Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Elazığ'da devrilen traktörün altında kalan genç öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:40 Tümer Metin'in en acı günü: Hayata tutunmak için mücadele eden babamı bu akşam kaybettik
15:39 Okulun tuvaletine giren Puma, öğrenciye korku anlar yaşattı
15:36 Bakan Soylu'nun kuzenini öldüren kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi
15:28 Düğünde facia! Maganda kurşunu gelini öldürdü
15:25 Pınar Altuğ'dan iddialı poz! Teknede amuda kalktığı pozu paylaştı
15:14 Mansur Yavaş'dan Behzat Ç. paylaşımı: 3 saniye bakınca Ankaralı oluyorsunuz
15:10 Hamaney, terör örgütü PKK/YPG'ye yapılacak operasyona karşı çıktı: Türkiye'nin olası Suriye harekatı bölgeyi istikrarsızlaştırır
14:53 Tanker sürücüsünün çölün ortasında baygın bulduğu deveye pet şişeyle su içirmesi sosyal medyada beğeni topladı
14:40 "Şişmansın git" diyen hoşlandığı çocuğu yaşadığı dönüşümle pişman etti
14:39 İspanyol basınından ilginç iddia! Ronaldo, cinsel organını büyütmek için botoks yaptırmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 15:44:49. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika | Elazığ'da devrilen traktörün altında kalan genç öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement