Son Dakika: Elazığ'da dezavantajlı çocuklara bayram sürprizi - Son Dakika

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, "Sosyal Uyum ve Gençlik Projesi" kapsamında dezavantajlı mahallelerdeki çocuklara Kurban Bayramı dolayısıyla çeşitli hediyeler ve şeker dağıttı.

Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezindeki liderler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezavantajlı mahallelere giderek çocuklara özel olarak hazırladıkları şeker paketlerini, kağıtlara yazdıkları bayram notlarını ve çeşitli hediyeleri ulaştırdı.

Çocuklar sürpriz ziyaret gerçekleştiren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerini ve ekiplerini karşılarında görünce mutluluk yaşadı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, Elazığ'ın dezavantajlı mahallelerindeki çocukları mutlu etmek için anlamlı bir etkinlik yaptıklarını söyledi.

Bu çalışmaları düzenli bir şekilde yürüttüklerini aktaran Eren, şunları kaydetti:

"Sanayi ve Aksaray mahallelerindeki dezavantajlı çocuklarımızın bayramı bayram tadında yaşaması, tebessüm edebilmesi için çocuklarımıza sürpriz hediyeler ve şeker dağıttık. Bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sevdikleriyle mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum."