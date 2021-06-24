Evde çıkan yangında iki kız kardeş dumandan etkilendi - Son Dakika

Yangında evde bulunan ve dumandan etkilenen Büşra (19) ve kız kardeşi Hayrunnisa Oğuz (15), 112 Acil Sağlık ekiplerince Keban Toplum Sağlığı Merkezi'ne kaldırıldı.

Kallar Mahallesi'nde Kantar Oğuz'a ait evin odunluğunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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