Evde çıkan yangında iki kız kardeş dumandan etkilendi - Son Dakika

Elazığ'ın Keban ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen iki kız kardeş tedavi altına alındı.
Kallar Mahallesi'nde Kantar Oğuz'a ait evin odunluğunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangında evde bulunan ve dumandan etkilenen Büşra (19) ve kız kardeşi Hayrunnisa Oğuz (15), 112 Acil Sağlık ekiplerince Keban Toplum Sağlığı Merkezi'ne kaldırıldı.
Keban Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA
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