Son Dakika: Elazığ'da evden hırsızlığa 4 gözaltı - Son Dakika

Son Dakika: Elazığ'da evden hırsızlığa 4 gözaltı

Son dakika haberine göre ELAZIĞ'da, bir evden hırsızlık yapan 4 kişi, kaçmaya çalışırken jandarma tarafından yakalandı.

Son Dakika: Elazığ'da evden hırsızlığa 4 gözaltı, System.String[]

ELAZIĞ'da, bir evden hırsızlık yapan 4 kişi, kaçmaya çalışırken jandarma tarafından yakalandı.

Merkeze bağlı Yazıkonak beldesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan E.A.'nın evine hırsız girdi. E.A.'nın ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı'nca olay yerine gönderilen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerin H.S., A.Y., M.C., ve Y.A. olduğu belirlenerek takibe alındı. 4 şüpheli, kent dışına kaçmaya çalışırken, çaldıkları malzemeler ile birlikte yakalandı.Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusu devam ederken, ele geçirilen malzemeler ise sahibine teslim edildi.


Fatih Mahallesi, Yazıkonak, Hırsızlık, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 10:42 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika: Elazığ'da evden hırsızlığa 4 gözaltı - Son Dakika

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