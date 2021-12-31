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Son dakika haberi! Elazığ'da jandarma ekipleri bir yılda 611 operasyon düzenledi... 670 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi! Elazığ'da jandarma ekipleri bir yılda 611 operasyon düzenledi... 670 şüpheli yakalandı

31.12.2021 15:12

Son dakika haber... Elazığ'da jandarma ekipleri bir yılda 611 operasyon düzenledi.

Elazığ'da jandarma ekipleri bir yılda 611 operasyon düzenledi... 670 şüpheli yakalandı

ELAZIĞ Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2021 yılında 611 operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 670 şüpheli hakkında idari işlem başlatılırken, 30 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da sahada çalışmalarını aktif bir şekilde sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentin dört bir yanında görev yaparak huzur ortamını sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda ekipler tarafından 2021 yılında başta uyuşturucu, kaçakçılık, asayiş olmak üzere 611 operasyon düzenledi. Bir yıllık süre içerisinde düzenlenen operasyonlarda 670 şüpheli hakkında idari işlem başlatılırken 30 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"598 kilogram uyuşturucu ele geçirildi"

Yine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2021 yılında uyuşturucu ve kaçakçılık olayları ile mücadele kapsamında 598 kilogram uyuşturucu, 303 adet sentetik hap, 2 ton kaçak tütün, 366 adet tarihi eser, 26 bin lira değerinde sahte para, 808 litre kaçak alkol, 397 adet kaçak eşya, 55 bin litre kaçak akaryakıt, 10 adet ruhsatsız tabanca ve 179 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Öte yandan 117 yabancı uyruklu şahıs hakkında da idari işlem yapıldığı bildirildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2022 yılında da aynı kararlılıkla operasyonların süreceği ifade edildi.

Son dakika haberi! Elazığ'da jandarma ekipleri bir yılda 611 operasyon düzenledi... 670 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi! Elazığ'da jandarma ekipleri bir yılda 611 operasyon düzenledi... 670 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi! Elazığ'da jandarma ekipleri bir yılda 611 operasyon düzenledi... 670 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi! Elazığ'da jandarma ekipleri bir yılda 611 operasyon düzenledi... 670 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi! Elazığ'da jandarma ekipleri bir yılda 611 operasyon düzenledi... 670 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi! Elazığ'da jandarma ekipleri bir yılda 611 operasyon düzenledi... 670 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi! Elazığ'da jandarma ekipleri bir yılda 611 operasyon düzenledi... 670 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi! Elazığ'da jandarma ekipleri bir yılda 611 operasyon düzenledi... 670 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi! Elazığ'da jandarma ekipleri bir yılda 611 operasyon düzenledi... 670 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi! Elazığ'da jandarma ekipleri bir yılda 611 operasyon düzenledi... 670 şüpheli yakalandı

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İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Türkiye, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Elazığ'da jandarma ekipleri bir yılda 611 operasyon düzenledi... 670 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Elazığ'da jandarma ekipleri bir yılda 611 operasyon düzenledi... 670 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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