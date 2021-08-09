Elazığ'da jandarma ekipleri traktör sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığınca kentte trafik kazalarının önlenmesi amacıyla yapılan denetimlerde, traktörlerde rops demiri ve kabin kullanımı ile römorklara reflektör takılması konusunda sürücülere bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca sürücülerle traktör römorklarına reflektör takan ekipler, kazalara karşı alınacak tedbirler konusunda el broşürü de dağıttı.

Denetimlerden memnuniyet duyan sürücüler Jandarma ekiplerine teşekkür etti.