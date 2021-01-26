Yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika

Yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı

Elazığ'da jandarma ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yaban hayvanları için doğaya 1 ton yem bıraktı.

Elazığ'da jandarma ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yaban hayvanları için doğaya 1 ton yem bıraktı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çetin kış şartlarında kırsalda yaşayan vatandaşların güvenliği için 7/24 saat çalışma yürütürken sosyal faaliyetleri de ihmal etmiyor. Ekipler, olumsuz hava şartlarından etkilenen ve yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yoğun olarak yaşadıkları kırsal bölgelere 1 ton yem bıraktı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği çalışma kapsamında belirlenen bölgelere yem bırakılmasına devam edileceği bildirildi.

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