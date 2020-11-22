Son dakika... Elazığ'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika... Elazığ'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı
22.11.2020 11:42
Son dakika 3. sayfa haberine göre Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı.
Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Keklikdere köyünün Konak mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine jandarma ekipleri baskın yaptı. Yapılan baskında 5 şüpheli suç üstü yakalandı. Şüphelilerden 1 adet detektör ve kazı malzemeleri ele geçirildi.
5 şahıs hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda yer alan izinsiz kazı yapmak suçundan işlem yapıldığı bildirildi. - ELAZIĞ
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