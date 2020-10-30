Kaçak üretilen 1050 litre şarap ele geçirildi - Son Dakika

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, C.G. ve H.Ş'nin kaçak şarap üreterek piyasaya sürücekleri ihbarı üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Elazığ 'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak üretilen 1050 litre şarap ele geçirildi.

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