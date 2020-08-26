Elazığ'da, polis ekiplerince bulunan kayıp 74 yaşındaki Alaattin Karaman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesi ile hastaneye kaldırıldı.
Kırklar Mahallesi Halvet Sokak'ta dün sabah evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Karaman, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin arama çalışması sonucu yaklaşık 30 saat sonra Malatya Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonunda bulundu.
Aile bireylerinin Kovid-19 test sonucunun pozitif olduğunun öğrenilmesi üzerine polis ekipleri, Karaman'ı 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.
Sağlık ekipleri Karaman'ı, Kovid-19 şüphesiyle hastaneye kaldırdı.