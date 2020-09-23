Elazığ'da, İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor.

Valilik öncülüğünde, ilgili kurumların katılımıyla kent genelinde yapılan Kovid-19 tedbirlerine ilişkin çalışma ve denetimlerde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol ediliyor, salgınla mücadeleye ilişkin bilgilendirmede bulunuluyor.

Hürriyet Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimlere katılan Vali Erkaya Yırık, esnaf ve vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarıda bulundu, maske takan ve kurallara uyan vatandaşlara teşekkür etti.

Yırık, denetimler sırasında elinde poşetle maske satan engelli bir vatandaşı fark etti.

Engelli vatandaşla bir süre görüşerek, rahatsızlığı ile ilgili bilgi alan, ihtiyaçlarının karşılanması konusunda ilgili birimlere talimat veren Yırık, satmak istediği tüm maskeleri de satın aldı.

Denetimin ardından açıklama yapan Vali Yırık, salgınla mücadelede maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyene dikkat etmenin önemini belirtti.