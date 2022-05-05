Elazığ'da minibüs ile otomobil çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Elazığ'da minibüs ile otomobil çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

05.05.2022 17:00

Elazığ'da minibüs ile otomobil çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandıELAZIĞ Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da minibüs ile otomobil çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

ELAZIĞ Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi Ertuğrul Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 61 NT-JH yabancı plakalı otomobil ile 23 M 0135 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada, biri çocuk 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerine kazayla ilgili inceleme yaptı.

Elazığ'da minibüs ile otomobil çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Elazığ'da minibüs ile otomobil çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Elazığ'da minibüs ile otomobil çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Elazığ'da minibüs ile otomobil çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Elazığ'da minibüs ile otomobil çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Elazığ'da minibüs ile otomobil çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Elazığ'da minibüs ile otomobil çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Elazığ'da minibüs ile otomobil çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Elazığ'da minibüs ile otomobil çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Elazığ'da minibüs ile otomobil çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da minibüs ile otomobil çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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