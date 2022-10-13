Son Dakika | Elazığ'da motosiklet kazasında yaralanan sürücü, yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Elazığ'da motosiklet kazasında yaralanan sürücü, yaşam savaşını kaybetti

13.10.2022 15:26
Son Dakika | Elazığ'da motosiklet kazasında yaralanan sürücü, yaşam savaşını kaybetti

Son dakika 3. sayfa haberi: Elazığ'da 2 motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan sürücü, 6 günün sonunda hayatını kaybetti.

Elazığ'da 2 motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan sürücü, 6 günün sonunda hayatını kaybetti.

Kaza, 7 Ekim 2020 tarihinde Elazığ-Pertek karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.E. idaresindeki 23 ADH 995 plakalı motosiklet ile Erdal Çelik yönetimdeki 23 KA 164 plakalı sepetli motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki sürücüde yola savrularak yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede tedavisi süren Erdal Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen 6 günün ardından kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - ELAZIĞ

YORUMLAR
500
Elazığ haberi! Elazığ'da 38 adet suç kaydı bulunan 2 şüpheli tutuklandı Elazığ haberi! Elazığ'da 38 adet suç kaydı bulunan 2 şüpheli tutuklandı Son dakika haber: Elazığ'da iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı Son dakika haber: Elazığ'da iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı Sokak ortasındaki mezarı görenler durup dua okudu, gerçek ise bambaşka çıktı Sokak ortasındaki mezarı görenler durup dua okudu, gerçek ise bambaşka çıktı
Kaynak: İHA

Erdal Çelik, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Elazığ'da motosiklet kazasında yaralanan sürücü, yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:38 Emre Belözoğlu, kan şekeri düşünce Rigas Skola maçından sonra yapılan basın toplantısına katılamadı
21:52 Başakşehir, sahasında Rigas Skola'yı 3-0 yendi
21:40 Fenerbahçe, deplasmanda AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup etti
21:39 Ankara'da suya yapılan yüzde 50 indirim önergesinin aynısı Kahramanmaraş'ta AK Partililer tarafından gündeme alınmadan reddedildi
21:04 Fenerbahçe'de Arda Güler performansıyla büyüledi
20:56 Ayasofya'da namaz kıldıran eski Kabe imamına 12 yıl hapis cezası verildiği iddia edildi
20:50 Trabzonspor, sahasında Monaco'yu konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
20:35 Oğuzhan Koç'un yeni imajı Freddie Mercury'ye benzetildi! İşte bıyıkların sırrı
20:14 Tekirdağ'da şaşkınlık yaratan olay! Genç kız, 3 gün kaldığı sığınaktan attığı çığlıklar sayesinde kurtuldu
20:03 Deprem uzmanından Van ve çevresine kritik uyarı: Son dönemlerde hareketlilik arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 22:49:43. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika | Elazığ'da motosiklet kazasında yaralanan sürücü, yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement