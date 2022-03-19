Elazığ'da merkeze bağlı İçme Köyü Ortaokulu öğrencileri, İçme Jandarma Komutanlığı ekipleriyle bir araya gelerek kendilerine Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Elazığ'da öğrencilerden jandarma ekiplerine anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi. Ülke genelinde başarılı çalışmalara imza atan jandarma ekipleri, 18 Mart Çanakkale Zaferinin 107. Yıl Dönümü ve Şehitleri Anma Günü kapsamında öğrenciler tarafından ziyaret edildi. İçme Köyü Ortaokulu öğrencileri, İçme Jandarma Komutanlığında kahraman personellerle bir araya gelip karakol komutanına Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti. Öğrenciler, ayrıca kendi yazdıkları şiirleri de jandarma ekiplerine teslim etti. Daha sonra jandarma ekipleri ve öğrenciler şehitliğe giderek şehitlerin mezarı başında dua okudu. - ELAZIĞ