Son Dakika | Elazığ'da öğrenciler, jandarma ekiplerine Türk bayrağı ve Kuran'ı Kerim hediye etti - Son Dakika
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Son Dakika | Elazığ'da öğrenciler, jandarma ekiplerine Türk bayrağı ve Kuran'ı Kerim hediye etti

19.03.2022 11:34
Son Dakika | Elazığ'da öğrenciler, jandarma ekiplerine Türk bayrağı ve Kuran'ı Kerim hediye etti

Son dakika haberler: Elazığ'da merkeze bağlı İçme Köyü Ortaokulu öğrencileri, İçme Jandarma Komutanlığı ekipleriyle bir araya gelerek kendilerine Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Elazığ'da merkeze bağlı İçme Köyü Ortaokulu öğrencileri, İçme Jandarma Komutanlığı ekipleriyle bir araya gelerek kendilerine Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Elazığ'da öğrencilerden jandarma ekiplerine anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi. Ülke genelinde başarılı çalışmalara imza atan jandarma ekipleri, 18 Mart Çanakkale Zaferinin 107. Yıl Dönümü ve Şehitleri Anma Günü kapsamında öğrenciler tarafından ziyaret edildi. İçme Köyü Ortaokulu öğrencileri, İçme Jandarma Komutanlığında kahraman personellerle bir araya gelip karakol komutanına Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti. Öğrenciler, ayrıca kendi yazdıkları şiirleri de jandarma ekiplerine teslim etti. Daha sonra jandarma ekipleri ve öğrenciler şehitliğe giderek şehitlerin mezarı başında dua okudu. - ELAZIĞ

Son Dakika | Elazığ'da öğrenciler, jandarma ekiplerine Türk bayrağı ve Kuran'ı Kerim hediye etti
Son Dakika | Elazığ'da öğrenciler, jandarma ekiplerine Türk bayrağı ve Kuran'ı Kerim hediye etti
Son Dakika | Elazığ'da öğrenciler, jandarma ekiplerine Türk bayrağı ve Kuran'ı Kerim hediye etti
Son Dakika | Elazığ'da öğrenciler, jandarma ekiplerine Türk bayrağı ve Kuran'ı Kerim hediye etti

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Türk Bayrağı, Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Elazığ'da öğrenciler, jandarma ekiplerine Türk bayrağı ve Kuran'ı Kerim hediye etti - Son Dakika


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