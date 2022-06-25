Son dakika: Elazığ'da otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika: Elazığ'da otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti

25.06.2022 10:25
Son dakika: Elazığ'da otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre Elazığ'da bir hafta önce otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybettiKaza, 1 hafta önce merkez Çaydaçıra Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarında meydana geldi.

Elazığ'da bir hafta önce otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti

Kaza, 1 hafta önce merkez Çaydaçıra Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.T. idaresindeki 44 ACC 896 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Merve Güneş'e çarptı. Kazada öğrenci olduğu öğrenilen Güneş ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Genç kız Merve Güneş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Elazığ'da otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika: Elazığ'da otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika
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