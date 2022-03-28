Son dakika! Elazığ'da şarampole devrilen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika! Elazığ'da şarampole devrilen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti

28.03.2022 23:41
Son dakika! Elazığ'da şarampole devrilen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Elazığ'ın Baskil ilçesinde yol açma çalışması yürüten iş makinesinin şarampole devrilmesi sonucu operatör hayatını kaybetti.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde yol açma çalışması yürüten iş makinesinin şarampole devrilmesi sonucu operatör hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, toprak kaymasının meydana geldiği Eskiköy-Hacıhüseyinler köyü yolunda çalışan Mücahit Tuğ (63) yönetimindeki iş makinesi, görevin tamamlanmasının ardından merkeze getirilmek üzere tıra yüklendi.

Dönüş yolunda çamura saplanan tırın bulunduğu yerden çıkarılması için Tuğ, iş makinesini aşağı indirmek istedi. Bu sırada iş makinesi şarampole devrildi.

Tır şoförünün haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Tuğ'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekiplerinin yardımıyla şarampolden çıkarılan Tuğ'un cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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