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Sebze halinde çıkan yangın tamamen söndürüldü - Son Dakika

Sebze halinde çıkan yangın tamamen söndürüldü

14.06.2021 16:10

Sebze halinde çıkan yangın tamamen söndürüldü Elazığ'da sebze halinin depo kısmında çıkan yangın, 8 itfaiye aracı ve 50 personelinin müdahalesiyle 1,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Sebze halinde çıkan yangın tamamen söndürüldü

ELAZIĞ - Elazığ'da sebze halinin depo kısmında çıkan yangın, 8 itfaiye aracı ve 50 personelinin müdahalesiyle 1,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Karbonmonoksit gazından etkilenen 2 itfaiye eri, tedbir amaçlı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangın, merkeze bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan sebze halinin deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çok sayıda plastik ve ahşap kasaların bulunduğu depodan önce dumanlar ardından da alevler yükseldi. Halde bulunanların fark ederek müdahale etmeye çalıştığı yangının bildirilmesi üzerine bölgeye 8 itfaiye 50 personel, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa süreden ulaşan Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne ait ekipler yangına müdahale ederek yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alarak söndürdü. Karbonmonoksit gazından ise 2 itfaiye personeli etkilendi. İtfaiye erleri olay yerinde hazır bekletilen ambulansta tedavi edildikten sonra tedbir amaçlı Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Saat 12.59'da sebze halinden yangın ihbarı aldıklarını belirten İtfaiye Müdürü İbrahim Başgün, "Yangında plastik kasaların bulunduğu depoların yandığı ihbarı geldi. Biz ilk etapta 5 ekip 30 personel ile olay yerine geldik. Öncelikle yangının önlenmesi için 2 noktadan yangına müdahaleye başladık. Daha sonra 3 ekip daha yönlendirdik ve yaklaşık 50 personel ile bir buçuk saat süren çalışma sonucu yangının önünü kestik ve kontrol altına aldı. Şuan da soğutma çalışmaları devam etmektedir. Soğutma çalışmalarından sonra da yangının tamamen söndüğünden emin olduktan sonra yangın yerinden ayrılacağız. İyi bir çalışma yaptık. Arkadaşlarımızın eline koluna sağlık. Arkadaşlarımız gerçekten gayretle çalıştı" dedi.

Öte yandan, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da olay yerine gelerek meydana gelen hasarı yerinde inceleyip, hal esnafına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sebze halinde çıkan yangın tamamen söndürüldü
Sebze halinde çıkan yangın tamamen söndürüldü
Sebze halinde çıkan yangın tamamen söndürüldü
Sebze halinde çıkan yangın tamamen söndürüldü
Sebze halinde çıkan yangın tamamen söndürüldü
Sebze halinde çıkan yangın tamamen söndürüldü
Sebze halinde çıkan yangın tamamen söndürüldü
Sebze halinde çıkan yangın tamamen söndürüldü
Sebze halinde çıkan yangın tamamen söndürüldü
Sebze halinde çıkan yangın tamamen söndürüldü
Sebze halinde çıkan yangın tamamen söndürüldü
Sebze halinde çıkan yangın tamamen söndürüldü
Sebze halinde çıkan yangın tamamen söndürüldü

Karşıyaka, İtfaiye, Yangın, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sebze halinde çıkan yangın tamamen söndürüldü - Son Dakika


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