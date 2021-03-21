Şehitler ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vefat eden annesi Servet Soylu için Mevlid-i Şerif okundu - Son Dakika

Şehitler ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vefat eden annesi Servet Soylu için Mevlid-i Şerif okundu

Şehitler ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vefat eden annesi Servet Soylu için Mevlid-i Şerif okundu Elazığ'da şehitler ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vefat eden annesi Servet Soylu için Mevlid-i Şerif okundu.

Şehitler ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vefat eden annesi Servet Soylu için Mevlid-i Şerif okundu ELAZIĞ - Elazığ'da şehitler ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vefat eden annesi Servet Soylu için Mevlid-i Şerif okundu. Elazığ Valiliği koordinesinde İl Müftülüğü tarafından şehitler ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vefat eden annesi Servet Soylu için Mevlid programı düzenlendi. İmam-ı Azam Camii'nde öğlen namazı öncesi düzenlenen program kapsamında, şehitler ve merhume Servet Soylu için hatim duası ve Mevlid-i Şerif okundu. Ardından İl Müftüsü Selami Aydın tarafından dua edildi. Kılınan öğlen namazından sonra camiden çıkan cemaate lokum ve gül kolonyası ikram edildi. Namaza, Vali Erkaya Yırık, İl Müftüsü Selami Aydın ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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