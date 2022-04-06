Son dakika: Elazığ'da seyir halindeki tırda çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: Elazığ'da seyir halindeki tırda çıkan yangın hasara yol açtı

06.04.2022 13:04
Son dakika: Elazığ'da seyir halindeki tırda çıkan yangın hasara yol açtı

Son dakika haberleri... Elazığ'da seyir halindeyken alev alan tırın kabin kısmı kullanılamaz hale geldi.

Elazığ'da seyir halindeyken alev alan tırın kabin kısmı kullanılamaz hale geldi.

Diyarbakır kara yolunun 20. kilometresinde seyir halindeki tırın motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden sürücü aracı yol kenarına park ederek, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede büyüyen yangın bölgeye sevk edilen Elazığ Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla söndürüldü.

Yangın tırda hasara neden oldu.

YORUMLAR
500
Elazığ'da geceyi gündüze çeviren bina yangını, onlarca insan tahliye edildi Elazığ'da geceyi gündüze çeviren bina yangını, onlarca insan tahliye edildi

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Diyarbakır, Yangın, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Elazığ'da seyir halindeki tırda çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika


Son Dakika
12:57 3 kadının itfaiye aracı kullandığı görüntülere ilişkin davada karar çıktı: Beraat!
12:55 Midyeci Ahmet ile boşandığı eşi arasında gerilim tırmanıyor: Şirketin yarısını istedi, yardımcıma 6 el sıktırdı
12:50 Sıfır olarak aldığı aracın hatalı çıktığını öğrenen adam, hayatının şokunu yaşadı
12:48 Kilosu 60 TL'ye çıkınca, biber de gramla satılmaya başladı
12:46 Hastaların pencereden muayene ediyorlardı! İl Sağlık Müdürlüğü olaya el koydu
12:40 İsmail Kartal'ın Arda Güler ile eğlenceli gol çalışması beğeni topladı
12:11 İYİ Partili Ağıralioğlu istifa beklentilerini boşa çıkardı: Görev değişikliği genel başkanların uhdesindedir
12:07 Ragbi maçında inanılmaz olay! Maç esnasında bacağına korner direği saplandı
12:05 "Tacizci" diye damgalanıp öldürülmüştü, gerçek ortaya çıktı: Ergün Arslan kız çocuğuna tacizi engellemek isterken arbedede can vermiş
10:35 Aleyna Tilki'nin saplantı hayranına açtığı davada şaşırtan detay: Evinin krokisi varmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 13:10:36. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika: Elazığ'da seyir halindeki tırda çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement