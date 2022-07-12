Son Dakika | Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı

12.07.2022 20:32
Son Dakika | Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı

Son dakika haberler: Elazığ'da bir kafede çıkan kavgada işletme sahibi tartıştığı şahsı silahla vurarak yaraladı.

Elazığ'da bir kafede çıkan kavgada işletme sahibi tartıştığı şahsı silahla vurarak yaraladı.

Olay, Nailbey Mahallesi Yenice Sokak'ta bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işletme sahibi G.B. ile Ü.Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle işletme sahibi silahla Ü.Ç.'yi yaraladı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ

YORUMLAR
500
Elazığ'da çatı yangını 1 saatlik çalışmayla söndürüldü Elazığ'da çatı yangını 1 saatlik çalışmayla söndürüldü Son Dakika | Ecem Kazar, Elazığ İl Özel İdare'de Son Dakika | Ecem Kazar, Elazığ İl Özel İdare'de
Kaynak: İHA

Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:58 4 milyon kişi için hayati önemde! BMGK, Türkiye üzerinden Suriye'ye gönderilen insani yardımları 6 ay daha uzatma kararı aldı
19:34 İstanbul'daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! İşte otomobilin scooter kullanan Dilara'ya çarptığı anlar...
18:18 Antrenmanda Van Aanholt ile kavga eden Kerem'den olay sonrası ilk sözler: Bu tür münakaşalar yaşanabilir ancak aramızda sevgi ve saygı bakidir
18:16 Fener'in golcüsü Premier Lig'den! Joshua King bu akşam İstanbul'a geliyor
18:12 ABD Afrin'de düzenlediği hava saldırısında DEAŞ'ın önemli ismi Mahir el-Agal'ı öldürdü
18:05 Sosyal medya bu aşkı konuşuyor! Çengelköy'de bir vatandaş sokaktaki taş parkeleri kalple donattı
17:48 Galatasaray'da gündeme bomba gibi düşen gelişme! Kerem ile Aanholt antrenmanda birbirine girdi
17:39 ABD Başkanı Biden'ın oğlunun telefonundan çıkan uygunsuz görüntüler ülkeyi karıştırdı! Biden'ın istifası gündemde...
17:05 Ömer Bayram ve Aytaç Kara'nın tavırları antrenmana damga vurdu! Galatasaray'dan kovulmaları istendi
16:54 Gürsel Tekin'in genç eşi Mehtap Özkan'a hacker darbesi! Fotoğrafları silinirken, bazı kişiler de takipten çıkarılmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2022 20:49:26. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika | Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement