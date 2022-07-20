Son dakika: Elazığ'da silahlı kavga: Parkta oturan kadınlar saçmaların hedefi oldu, 5 kişi yaralandı

- Elazığ'da silahlı kavga: Parkta oturan kadınlar saçmaların hedefi oldu, 5 kişi yaralandı

ELAZIĞ - Elazığ'da husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, olayla ilgisi olmayan ve o sırada parkta oturan 3'ü kadın ile kavgaya karışan 2 kişi yaralandı.

Olay, merkez Rızaiye Mahallesi Borat Sokakta bulunan bir park alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimlikleri belirlenemeyen husumetli iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle grupta bulunanlardan biri yanında getirdiği pompalı tüfekle husumetli olduğu Ç.A.O. ve A.B.S.'ye ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar Ç.A.O. ve A.B.S. ile o sırada her şeyden habersiz parkta oturan 3 kadına daha isabet etti. Şüpheliler, bölgeden kaçarken, olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altında olan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatılırken, kaçan şüpheliler M.B. ve M.B. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.