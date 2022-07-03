Alınan bilgiye göre, Olgunlar Mahallesi Yeni Sokak'ta meydana gelen olayda, otomobille gelen 4 kişiden biri araçtan inerek, evinin önünde bulunan M.Ç'ye (24), henüz belirlenemeyen bir nedenle silahla ateş açtı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika

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