Son Dakika | Elazığ'da tarihi eser operasyonu: 37 sikke ele geçirildi - Son Dakika
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Son Dakika | Elazığ'da tarihi eser operasyonu: 37 sikke ele geçirildi

10.02.2021 12:11
Son Dakika | Elazığ'da tarihi eser operasyonu: 37 sikke ele geçirildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Elazığ'da tarihi eser operasyonu: 37 sikke ele geçirildi?ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerince kaçak kazı yaptıkları tespit edilen şüphelilerin aracında yapılan aramada, 37 sikke ele geçirildi.

Elazığ'da tarihi eser operasyonu: 37 sikke ele geçirildi

?ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerince kaçak kazı yaptıkları tespit edilen şüphelilerin aracında yapılan aramada, 37 sikke ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, Kovancılar ilçesinde kaçak kazı yapan şüphelilerin ellerindeki tarihi eserlerle kente gelecekleri bilgisine ulaşıldı. A.H., S.A., Ş.H. ve A.E.'nin bulunduğu araç kent girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada kazı malzemeleriyle birlikte 37 sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

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Kaçak Kazı, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Elazığ'da tarihi eser operasyonu: 37 sikke ele geçirildi - Son Dakika


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