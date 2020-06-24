Son dakika... Elazığ'da Tıp Fakültesi öğrencilerinin maskeli ve sosyal mesafeli yemin töreni - Son Dakika

Son dakika... Elazığ'da Tıp Fakültesi öğrencilerinin maskeli ve sosyal mesafeli yemin töreni

Son dakika haberine göre Elazığ'da Tıp Fakültesi öğrencilerinin maskeli ve sosyal mesafeli yemin töreni Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan öğrencilerin yemin töreni, korona virüs önlemleri kapsamında maskeli ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirildi.

Elazığ'da Tıp Fakültesi öğrencilerinin maskeli ve sosyal mesafeli yemin töreni

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ELAZIĞ - Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan öğrencilerin yemin töreni, korona virüs önlemleri kapsamında maskeli ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirildi.

FÜ'de Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında öğrencilerinin kep atma ve mezuniyet törenleri iptal edilmişti. FÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı mezun öğrencileri için mezuniyet töreni yerine, sosyal mesafe kuralları kapsamında yemin töreni gerçekleştirdi. FÜ Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonunda yapılan programa, Vali Erkaya Yırık, FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yalnız, Üniversite Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Refik Ayten, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Mezun olan öğrencilerin aldığı bilgilerle insanlığa, millete ve vatana hizmetkar olacaklarını belirten Vali Erkaya Yırık "Akademik personelimiz sizlere nasıl iyi doktor olunur bunları mutlak surette bilgisini verdi. Bundan sonraki süreçte nasıl sevilen bir doktor olunur bunun yolunu bulacaksınız. Sağlık hizmeti, emniyet gibi adalet gibi yedi gün yirmi dört saattir. İnsanlarımızın hepsini birinci sınıf insan olarak onurlu bir birey olarak karşılayacak ve yaptınız çalışma ile çevrenizde bir sevgi rüzgarı oluşturacaksınız" dedi.

Hekimlik mesleğinin kutsal mesleklerden biri olduğunu dile getiren FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ ise, "Sağlıkta ana objemiz insan ve insan sağlığı. Mesleğiniz gereği hayat boyu 24 saat insan sağlığı ile ilgilenerek mücadele edeceksiniz. Gelecek hastayı aileniz gibi görerek, onlara iyi bir sağlık hizmeti vermeniz gerekiyor. Bugün itibariyle FÜ Tıp Fakültesinden mezun olarak mesleğe ilk adımınızı atıyorsunuz. Aldığınız eğitimlerle ülkemizin sağlık problemlerine çözümler üreteceksiniz. Buna olan inancım tamdır. Bu vesile ile tüm mezunlarımızı kutluyor, ileri ki yaşamlarında sağlık ve mutluluklar diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kaygusuz tarafından dönem mezunlarına yemin ettirildi.Daha sonra tören, ilk 3'e giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.

Fırat Üniversitesi, Elazığ, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 03:55 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika... Elazığ'da Tıp Fakültesi öğrencilerinin maskeli ve sosyal mesafeli yemin töreni - Son Dakika

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